banner255
banner69
Fatih Ürek Lefkoşa’yı salladı
Fatih Ürek Lefkoşa’yı salladı
5 0
Doğan, Babacar’la pençeledi
Doğan, Babacar’la pençeledi
23 0
 
Enduro'nun finali Başkentte solukları kesti
Enduro'nun finali Başkentte solukları kesti
16 0
Volkswagen’in elektrikli küçük devi e-up
Volkswagen’in elektrikli küçük devi e-up
20 0
Küçükbaş hayvan hırsızlıkları yine başladı
Küçükbaş hayvan hırsızlıkları yine başladı
135 0
Nicosia Group Kıbrıs Kupası ilk tur kuraları çekildi
Nicosia Group Kıbrıs Kupası ilk tur kuraları çekildi
611 0
Üniversitelerde futbol heyecanı başladı
Üniversitelerde futbol heyecanı başladı
138 0
banner82

Sivas koltuğu bırakmadı

banner27

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü

Sivas koltuğu bırakmadı

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Donald, Acquah (Dk. 74 AhmedIldız), Gökhan Töre (Dk. 68 Eren Tozlu), Guilherme, Bifouma (Dk. 58 MorykeFofana), Jahovic

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 90 Ziya Erdal), Mert Hakan Yandaş (Dk. 85 AbdouRazackTraore), Fernando (Dk 60 Erdoğan Yeşilyurt), Kone

Goller: Dk. 26. Hakan Arslan, Dk. 30. Mert Hakan Yandaş, Dk. 54 Emre Kılıç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 37 Guilherme (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Süper Lig’in 14. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında DG Sivasspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Demir Grup Sivasspor liderliğini sürdürdü.

Kırmızı beyazlılar bu galibiyetle üst üste altıncı galibiyetini alarak tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yaptı. Lider puanını 30'a yükseltti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, bu sonucun ardından ligde son 5 maçından galibiyet çıkartamadı ve 20 puanda kaldı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.