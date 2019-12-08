Sivas koltuğu bırakmadı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Donald, Acquah (Dk. 74 AhmedIldız), Gökhan Töre (Dk. 68 Eren Tozlu), Guilherme, Bifouma (Dk. 58 MorykeFofana), Jahovic

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 90 Ziya Erdal), Mert Hakan Yandaş (Dk. 85 AbdouRazackTraore), Fernando (Dk 60 Erdoğan Yeşilyurt), Kone

Goller: Dk. 26. Hakan Arslan, Dk. 30. Mert Hakan Yandaş, Dk. 54 Emre Kılıç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 37 Guilherme (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Süper Lig’in 14. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında DG Sivasspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Demir Grup Sivasspor liderliğini sürdürdü.

Kırmızı beyazlılar bu galibiyetle üst üste altıncı galibiyetini alarak tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yaptı. Lider puanını 30'a yükseltti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, bu sonucun ardından ligde son 5 maçından galibiyet çıkartamadı ve 20 puanda kaldı.