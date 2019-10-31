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Sivas farklı turladı

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig takımı Demir Grup Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Başkent Akademi'yi 6-0 yenerek tur atladı

Sivas farklı turladı
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6. dakikada Emre Kılınç'ın kullandığı faul atışında, ceza alanında iyi yükselen Traore'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

13. dakikada ceza alanına giren Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Erdoğan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Demir Grup Sivasspor'u 2-0 öne geçirdi.

35. dakikada Caner Osmanpaşa ceza alanında oluşan karambolde pozisyonu iyi takip ederek, farkı 3'e çıkardı: 0-3.

67. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasında Hakan Arslan topu, ceza alanının içinde gelişine düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-4.

78. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanın içinde plase vuruşunda, direğe çarpan top ağlara gitti: 0-5.

84. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Hugo Vieira, topu kafayla ağlara gönderdi: 0-6.

Maçı 6-0 kazanan Demir Grup Sivasspor, kupada 5. tura yükseldi. 

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