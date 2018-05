Sıra Play- Off ve Play – Out heyecanında

K-PET Birinci Lig'de normal sezonun tamamlanmasından sonra Play- Off'tan K-PET Süper Lige yükselecek üçüncü takım ve Play – Out'tan, BTM Birinci Lige düşecek üçüncü takımın belirlenmesinin heyecanı yaşanacak

K-PET Birinci Lig'de normal sezon dün oynanan maçlarla tamamlanırken Gönyeli şampiyon, Esentepe ise ikinci olarak K-PET Süper Lige yükseldiler. Son 2 sırada yer alan Mehmetçik ile Görneç ise BTM Birinci Lige düştüler.

Girne Halk Evi, Mormenekşe, Dumlupınar ve Hamitköy play off, Bostancı Bağcıl, Doğancı, Çanakkale ve Lapta play out oynayacaklar.

Play off maçlarına Girne Halk Evi 27 puan, Mormenekşe 25 puan, Dumlupınar 25 puan ve Hamitköy 24 puanda başlayacak. K-Pet Birinci Lig'de Play- Off ve Play – Out ilk maçları, 09 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Diğer 2 maç 12 Mayıs ve 16 Mayıs tarihlerinde oynanacak. İlk maçlarda Girne Halk Evi ile Dumlupınar, Mormenekşe, ile de Hamitköy karşılaşacak.

Play out maçlarına Bostancı Bağcıl 19 puan, Doğancı ve Çanakkale 18'er puan, Lapta 17 puan ile başlayacaklar. İlk maçlarda Bostancı Bağcıl ile Çanakkale, Doğancı ile de Lapta karşılaşacak.