banner411
banner69
Doğan tura kanatlanmayı başardı
Doğan tura kanatlanmayı başardı
6 0
45 0
 
Marketlere hücum
Marketlere hücum
146 0
Klasikler 2020 sezonunu açtı
Klasikler 2020 sezonunu açtı
24 0
Başka memlekette yaşayamam
Başka memlekette yaşayamam
137 0
Başkan veznede
Başkan veznede
113 0
Polaris Kış Kupası tamamlandı
Polaris Kış Kupası tamamlandı
20 0
banner374

Sipahi, Türkiye’den stoper transfer etti

banner27

Sipahi, Türkiye’den stoper transfer etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Sipahi, Türkiyeli futbolcu hakkını da kullanarak Elazığspor’da ve Elazığ’daki amatör takımlarda forma giymiş olan Ufuk Arslan’ı kadrosuna kattı. BalusMenejerlik aracılığıyla Sipahi‘ye transfer olan Ufuk Arslan, stoper mevkisinde oynuyor.

Sipahi, Birinci Grupta Bafra, Yeni Erenköy, Yedikonuk, Ergazi ve Kumyalı ile mücadele edecek. Sipahi, ilk haftada ise Yedikonuk ile karşılaşacak.
 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.