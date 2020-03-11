Sipahi, Türkiye’den stoper transfer etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Sipahi, Türkiyeli futbolcu hakkını da kullanarak Elazığspor’da ve Elazığ’daki amatör takımlarda forma giymiş olan Ufuk Arslan’ı kadrosuna kattı. BalusMenejerlik aracılığıyla Sipahi‘ye transfer olan Ufuk Arslan, stoper mevkisinde oynuyor.

Sipahi, Birinci Grupta Bafra, Yeni Erenköy, Yedikonuk, Ergazi ve Kumyalı ile mücadele edecek. Sipahi, ilk haftada ise Yedikonuk ile karşılaşacak.

