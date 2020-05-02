Şenol Şoför, “Sıcaklar şimdi mi sorun oldu? Sağlık Kurulu oynansın dediği zaman oynarız. Herhalde kimse de Sağlık Kurulundan daha iyi anlamaz.” açıklamasını yaptı

Mağusa Türk Gücü’nün hücum futbolcusu Şenol Şoför, futbol antrenmanlarının ve maçlarının başlama düşüncesi üzerine değerlendirmelerde bulundu. K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nde forma giyen Şenol Şoför’ün sosyal medyada yaptığı değerlendirmeler şöyle: “Temmuz sıcağında haftada 6 gün yükleme yapan da Ağustos sıcağında haftada 2 – 3 hazırlık maçı yapan da biziz. Tüm bunları da zevk alarak yaparız. Sıcaklar şimdi mi sorun oldu? Sağlık Kurulu oynansın dediği zaman oynarız. Herhalde kimse de Sağlık Kurulundan daha iyi anlamaz.”