Mağusa Türk Gücü’nün hücum futbolcusu Şenol Şoför, futbol antrenmanlarının ve maçlarının başlama düşüncesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.
K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nde forma giyen Şenol Şoför’ün sosyal medyada yaptığı değerlendirmeler şöyle:
“Temmuz sıcağında haftada 6 gün yükleme yapan da Ağustos sıcağında haftada 2 – 3 hazırlık maçı yapan da biziz.
Tüm bunları da zevk alarak yaparız. Sıcaklar şimdi mi sorun oldu? Sağlık Kurulu oynansın dediği zaman oynarız. Herhalde kimse de Sağlık Kurulundan daha iyi anlamaz.”