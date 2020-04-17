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"Sezonun tamamlanması taraftarıyım"

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Akay Aşina futbol sezonun durumu ile ilgili açıklamalarda bulunurken “Mevcut sezonun tamamlanması taraftarıyım. Ancak süreç uzayacaksa farklı alternatifleri de gündeme almalıyız.” ifadelerini kullandı

"Sezonun tamamlanması taraftarıyım"

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, K-PET Liglerinin başlama tarihi belirsizliğini koruyor. 

Küçük Kaymaklı başkanı Akay Aşina, mevcut durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Akay Aşina’nın açıklaması şöyle:

“Ben oynanmamış 8 maç nedeniyle kalan 2 aylık süre için önümüzdeki sezonun heba edilmesini istemiyorum.

Mevcut sezonun tamamlanması taraftarıyım. Ancak süreç uzayacaksa farklı alternatifleri de gündeme almalıyız. Örneğin playoff – playout sistemli olarak sezonu tamamlayabiliriz.

Bu konularda adım atabilmemiz için toplanabiliriz. Kulüpler Birliği bir an önce, ay sonu gelmeden başkanları toplamalıdır.”

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