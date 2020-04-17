Necati KÜLAHLILAR
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, K-PET Liglerinin başlama tarihi belirsizliğini koruyor.
Küçük Kaymaklı başkanı Akay Aşina, mevcut durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Akay Aşina’nın açıklaması şöyle:
“Ben oynanmamış 8 maç nedeniyle kalan 2 aylık süre için önümüzdeki sezonun heba edilmesini istemiyorum.
Mevcut sezonun tamamlanması taraftarıyım. Ancak süreç uzayacaksa farklı alternatifleri de gündeme almalıyız. Örneğin playoff – playout sistemli olarak sezonu tamamlayabiliriz.
Bu konularda adım atabilmemiz için toplanabiliriz. Kulüpler Birliği bir an önce, ay sonu gelmeden başkanları toplamalıdır.”