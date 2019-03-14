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Sezonun maçı Öztaşlı'nın

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Sezonun maçı Öztaşlı'nın
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Merkez Hakem Kurulu BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta lider Görneç ile takipçisi Vadili ile oynanacak olan kritik maça, K-PET Süper Ligde de birçok maç yönetmiş olan Emre Öztaşlı'yı atadı.

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

17 Mart Pazar

Görneç - Vadili, 3 Şehitler Stadı, Emre Öztaşlı, Saat 11:00

Geçitkale - Mehmetçik, Tatlısu Stadı, Cemal Sarı, Saat 14:30

Türkmenköy - Dipkarpaz, Mehmetali Toker Stadı, Saat 14:30

Dörtyol - Serdarlı, Tatlısu Stadı, Saat 11:00

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