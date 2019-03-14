Sezonun maçı Öztaşlı'nın

Merkez Hakem Kurulu BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta lider Görneç ile takipçisi Vadili ile oynanacak olan kritik maça, K-PET Süper Ligde de birçok maç yönetmiş olan Emre Öztaşlı'yı atadı.
BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
17 Mart Pazar
Görneç - Vadili, 3 Şehitler Stadı, Emre Öztaşlı, Saat 11:00
Geçitkale - Mehmetçik, Tatlısu Stadı, Cemal Sarı, Saat 14:30
Türkmenköy - Dipkarpaz, Mehmetali Toker Stadı, Saat 14:30
Dörtyol - Serdarlı, Tatlısu Stadı, Saat 11:00