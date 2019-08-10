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Sezonun açılış maçı Abdülkadir Bitigen’in

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Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Sezonun açılış maçı Abdülkadir Bitigen’in
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

16 Ağustos Cuma:

20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen, VAR: Ali Palabıyık

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek, VAR: Ali Şansalan

21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Mustafa Öğretmenoğlu, VAR: Koray Gençerler

21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu, VAR: Halis Özkahya

18 Ağustos Pazar:

19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu, VAR: Özgür Yankaya

19.15 Göztepe-Antalyaspor: Zorbay Küçük, VAR: Suat Arslanboğa

21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor: Cüneyt Çakır, VAR: Mete Kalkavan

21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek, VAR: Fırat Aydınus

19 Ağustos Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: Arda Kardeşler, VAR: Yaşar Kemal Uğurlu

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