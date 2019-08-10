Sezonun açılış maçı Abdülkadir Bitigen’in

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
16 Ağustos Cuma:
20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen, VAR: Ali Palabıyık
17 Ağustos Cumartesi:
19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek, VAR: Ali Şansalan
21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Mustafa Öğretmenoğlu, VAR: Koray Gençerler
21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu, VAR: Halis Özkahya
18 Ağustos Pazar:
19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu, VAR: Özgür Yankaya
19.15 Göztepe-Antalyaspor: Zorbay Küçük, VAR: Suat Arslanboğa
21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor: Cüneyt Çakır, VAR: Mete Kalkavan
21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek, VAR: Fırat Aydınus
19 Ağustos Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: Arda Kardeşler, VAR: Yaşar Kemal Uğurlu