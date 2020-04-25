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"Sezonu 2 ay önce açmaya gerek kalmayacak"

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Ahmet Ertay liglerin başlamasına ve hazırlık dönemine yönelik değerlendirmelerde bulunurken, “Üç haftada lige hazırlanma düşüncesi varsa, bundan sonraki yıllarda sezonun 2 ay öncesinden açılmasına gerek kalmaz.” açıklamasını yaptı

"Sezonu 2 ay önce açmaya gerek kalmayacak"

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı.

K-PET Liglerinin de başlama tarihi belirsizliğini korurken, Baf Ülkü Yurdu yöneticisi Ahmet Ertay’ın liglerin başlamasına ve hazırlık dönemine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Ertay’ın 3 haftalık hazırlık dönemi verilmesi düşüncesine eleştiri getirdiği sosyal medyadaki değerlendirmeleri şöyle:

“Takımların kalan 8 hafta için, üç haftada lige hazırlanma düşüncesi varsa, bundan sonraki yıllarda sezonun 2 ay öncesinden açılmasına gerek kalmaz.

Sezon 3 hafta öncesinden açılır. Sezon öncesi kamplarına da gerek kalmaz. Kulüpler tarafından fazla paralar da harcanmaz.”

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