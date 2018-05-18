Sezon tescillendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu, futbol liglerinde 2017-2018 sezonunun başarılılarını tescilledi.
Buna Göre:
K-Pet Süper Lig Şampiyonu: Yenicami
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası Şampiyonu: Cihangir
K-Pet 1. Lig Şampiyonu: Gönyeli
KTFF Ahmed SamiTopcan Kupası Şampiyonu: Cihangir
U21 Süper Lig Şampiyonu: Cihangir
U21 Bölgesel Lig Doğu Grubu Şampiyonu: Dumlupınar
U21 Bölgesel Lig Batı Grubu Şampiyonu: Hamitköy
KTFF U-17 Şampiyonu:Yenicami
KTFF U-15 Şampiyonu: Binatlı
BTM 1. Lig KırmızıGrup Şampiyonu: Mesarya
BTM 1. Lig Beyaz Grup Şampiyonu: Düzkaya
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası Gol Kralı: Uğur Gök (6 Gol-Küçük Kaymaklı)
K-Pet Süper Lig Gol Kralı: Uğur Gök (36 Gol-Küçük Kaymaklı)
K-Pet 1.Lig Gol Kralı:Özgür Ongun (28 Gol-Hamitköy)
U21 Süper Lig Gol Kralı: Ali Avcısoy (46 Gol-Türk Ocağı)
U21 Bölgesel Lig Doğu Grubu Gol Kralı: Faruk Akkuş (37 Gol-Maraş)
U21 Bölgesel Lig Batı Grubu Gol Kralı: Emre Bayırlı (26 Gol-Düzkaya)
KTFF U-15 Ligi Gol Kralı: Orhan Cengizhan (42 Gol-Türk Ocağı)
K-Pet Süper Lig Centilmenlig: Cihangir
K-Pet 1.Lig Centilmenlig: Gönyeli
U21 Süper Lig Centilmenlig: Türk Ocağı
U21 Bölgesel Lig Doğu Grubu Centilmenlig: Esentepe
U21 Bölgesel Lig Batı Grubu Centilmenlig: Gönyeli