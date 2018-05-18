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Sezon tescillendi

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Sezon tescillendi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu, futbol liglerinde 2017-2018 sezonunun başarılılarını tescilledi.

Buna Göre:

K-Pet Süper Lig Şampiyonu: Yenicami

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası Şampiyonu: Cihangir

K-Pet 1. Lig Şampiyonu: Gönyeli

KTFF Ahmed SamiTopcan Kupası Şampiyonu: Cihangir

U21 Süper Lig Şampiyonu: Cihangir

U21 Bölgesel Lig Doğu Grubu Şampiyonu: Dumlupınar

U21 Bölgesel Lig Batı Grubu Şampiyonu: Hamitköy

KTFF U-17 Şampiyonu:Yenicami

KTFF U-15 Şampiyonu: Binatlı

BTM 1. Lig KırmızıGrup Şampiyonu: Mesarya

BTM 1. Lig Beyaz Grup Şampiyonu: Düzkaya

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası Gol Kralı: Uğur Gök (6 Gol-Küçük Kaymaklı)

K-Pet Süper Lig Gol Kralı: Uğur Gök (36 Gol-Küçük Kaymaklı)

K-Pet 1.Lig Gol Kralı:Özgür Ongun (28 Gol-Hamitköy)

U21 Süper Lig Gol Kralı: Ali Avcısoy (46 Gol-Türk Ocağı)

U21 Bölgesel Lig Doğu Grubu Gol Kralı: Faruk Akkuş (37 Gol-Maraş)

U21 Bölgesel Lig Batı Grubu Gol Kralı: Emre Bayırlı (26 Gol-Düzkaya)

KTFF U-15 Ligi Gol Kralı: Orhan Cengizhan (42 Gol-Türk Ocağı)

K-Pet Süper Lig Centilmenlig: Cihangir

K-Pet 1.Lig Centilmenlig: Gönyeli

U21 Süper Lig Centilmenlig: Türk Ocağı

U21 Bölgesel Lig Doğu Grubu Centilmenlig: Esentepe

U21 Bölgesel Lig Batı Grubu Centilmenlig: Gönyeli

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