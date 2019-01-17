Sezon planlaması yenilendi

KTFF futbol oynamaya elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle tüm işlemleri bir hafta kaydırırken, sezonu planlamasını da yeniledi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) futbol oynamaya elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle tüm işlemleri bir hafta kaydırdı. İlgili kararın alınmasından sonra 2018-2019 Futbol Sezonu Planlaması ile ilgili de bazı değişiklikler oluştu.

Liglerin başlangıç ve bitiş tarihleri değişti

Buna göre K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig ve U21 Ligleri 2-3 Şubat 2019 tarihlerinde başlayacak. BTM 1.Lig Kırmızı Grup’ta ilk devre 26-27 Ocak 2019’da sona ererken, ikinci devre 9-10 Şubat 2019’da start alacak. BTM 1.Lig Beyaz Grup’ta ise ikinci devrenin başlama tarihi 16-17 Şubat 2019 olarak belirlendi. K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig ve U21 Ligleri’nde herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda bu ligler 11-12 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.

Transfer dönemlerinde değişiklik

Transfer dönemleri ile ilgili de değişiklikler yaşanırken, Süper Lig ve 1.Lig’de yabancı futbolcu transferi 25 Ocak 2019 Cuma gününe kadar uzatıldı. Yerli kiralık tranfer dönemi ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmazken, bu dönem 21 Ocak 2019 Pazartesi günü sona erecek. BTM 1.Lig’de ise transfer dönemi değişti. Daha önce 21 Ocak-1 Şubat olarak açıklanan transfer dönemi 28 Ocak-8 Şubat olarak değişti.

U17 Ligi Finali 6 Şubat'ta

U17 Ligi ilgili olarak da Yarı Final 2.maçının 27 Ocak 2019 Pazar günü oynanmasına karar verilirken, U17 Ligi Finali’nin tarihinin ise 6 Şubat 2019 Çarşamba günü yapılacağı duyuruldu. KTFF U15 Ligi ile ilgili herhangi bir değişiklik yapmadı.