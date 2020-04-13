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"Sezon Haziran’da başlasın"

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Gaziveren antrenörüSayıner Seyitler, “BTM İkinci Ligi geçmişte Haziran ayında başlardı. Mayıs sonu antreman izni verilir. Sezon da Haziran başı başlar.” açıklamasını yaptı

"Sezon Haziran’da başlasın"

Niyazi ERGÜLEN

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, BTM İkinci Ligi başlayamamıştı.

BTM İkinci Ligin oynanıp oynanması ile ilgili olarak bu ligde mücadele edecek kulüp yetkilileri sosyal medyada açıklamalarda bulundular. Gaziveren antrenörüSayıner Seyitler de sosyal medyada açıklamalarda bulunurken, şunları söyledi:

“BTM kulüpleri Dünya kadar masraf ettiler. Birçok futbolcu transferi yaptılar.

Zaten BTM İkinci Ligi geçmişte Haziran ayında başlardı. Bence federasyon Mayıs sonu antreman izini versin. Sezon da Haziran başı başlasın.”

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