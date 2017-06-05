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Sezener ve Hamamcıoğlu’nun maçları belirlendi

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CONIFA EURO 2017 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda, Mehmet Sezener ile Utku Hamamcıoğlu bu akşam oynanacak olan maçlarda düdük çalacak

Sezener ve Hamamcıoğlu’nun maçları belirlendi
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CONIFA EURO 2017 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 6 Haziran 2017 tarihinde 3.Günde oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek olan hakemler açıklandı.

CONIFA EURO 2017 Avrupa Futbol Şampiyonasına 2. Gün Salı günü oynanacak olan 3 karşılaşma ile devam edilirken, 3. günde şampiyonaya, saat 20:00’de oynanacak olan 4 karşılaşmayla devam edilecek. Mağusa Dr Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak olan Sekelistan – Padanya maçında Mehmet Sezener, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanacak Ellan Vannin – Felvidek maçında Utku Hamamcıoğlu düdük çalacak.

Bu kaşılaşmalarda da görev alacak olan hakemler şöyle açıklandı:

KKTC – Güney Osedya, Girne Mete Adanır Stadı: James Turpin (Ellan V.)

Sekelistan – Padanya, Mağusa Dr Fazıl Küçük Stadı: Mehmet Sezener

Karpatalya – Abhazya, Lefkoşa Atatürk Stadı: Dimitrii Zhukov

Ellan Vannin – Felvidek, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Utku Hamamcıoğlu

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