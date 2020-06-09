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Seyitler:Başarı gelecek

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Sayıner Seyitler, “Gaziverenyi bir kadro oluşturdu. Takımdaki istek, arzu, hırs ile arkadaşlık da üst düzeydedir. Tüm bunlar da başarıyı getirecek.” açıklamasını yaptı

Seyitler:Başarı gelecek

Niyazi ERGÜLEN

BTM İkinci Ligde mücadele edecek olan Gaziveren, 18 Temmuz’da başlama ihtimali olan sezona iddialı hazırlanıyor.

4 sezon sonra mücadele edeceği BTM İkinci Lige, Sayner Seyitler yönetiminde hazırlanan Gaziveren bir üst lig hedefi doğrultusunda önemli transferler de gerçekleştirdi. Teknik direktör Sayıner Seyitler, hedefleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“AntremanlarımızıLefkeAntreman Sahasında devam ettiriyoruz. Haftada beş antrenman yapıyoruz.

Gaziveren bu yıl iyi bir kadro oluşturdu. Takımdaki istek, arzu ve hırsile antrenmanlara katılımın da tamdır.Takımdaki arkadaşlık da üst düzeydedir. Tüm bunlar da başarıyı getirecek.

Gaziverenyönetim kurulu da bir dediğimizi iki etmiyor. Biz de hedefimiz olan bir üst küme için disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Hazırlık maçlarında da iyi sonuçlar alıyoruz.”

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