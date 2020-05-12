"Seyircili dahi oynayabiliriz"

Hasan Sertoğlu, “Ülkedeki vaka sayısı böyle giderse maçların başlamaması için bir neden de kalmayacak. Hatta belki de maçlarımızı seyircili oynayacağız.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Hasan Sertoğlu, Yenicami kulübü tarafından Osman Dinler moderatörlüğünde düzenlediği canlı yayında açıklama yaptı.

Hasan Sertoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“2019 – 2020 sezonunun kalan 8 haftası oynanacak. Bunun için gerekli çalışmaları yapıyor – protokolleri hazırlıyoruz.

Ülkedeki vaka sayısı böyle giderse maçların başlamaması için bir neden de kalmayacak. Hatta belki de maçlarımızı seyircili oynayacağız. Tabii bu kapılar açılmadığı takdirde olabilecek.

Sürecin ne getireceğini bilmiyoruz. Ama kerkes kendini iyi bakar ve sağlıklı kalırsa, iyi günler bizimle olacak.