banner411
banner69
İtalya'da sezonun bitiş tarihi belirlendi
İtalya'da sezonun bitiş tarihi belirlendi
6 0
Öğretmenler bu kez dezenfektan üretiyor
Öğretmenler bu kez dezenfektan üretiyor
16 0
 
TÜRK-SEN:
TÜRK-SEN: "HÜKÜMETİN İŞÇİLERİN İŞSİZLİK ÖDENEKLERİNE EL KOYMASI GAYRİ YASAL BİR UYGULAMA"
24 0
RAMAZAN AYI YARIN BAŞLIYOR
RAMAZAN AYI YARIN BAŞLIYOR
81 0
Askerde aile ziyaretleri başlıyor
Askerde aile ziyaretleri başlıyor
169 0
Koronanın Avrupa futboluna faturası ağır oldu
Koronanın Avrupa futboluna faturası ağır oldu
32 0
Kuzey Kıbrıs
Kuzey Kıbrıs "E" şampiyonunu arıyor!
35 0
banner440

"Sevinç sahada yaşanmalı"

banner27

Orsel Neşe “Ben maçların kesinlikle oynanması taraftarıyım. Şampiyonluk sevincinin sahada yaşanması gerekir. Futbolun güzelliği de budur. Herkesin sevincini sahada yaşaması için sezon tamamlanmalıdır.”açıklamasını yaptı

"Sevinç sahada yaşanmalı"

Binatlı kulüp başkanı Orsel Neşe, futbolda yaşanan süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, sezonun tamamlanması gerektiğini söyledi.

Orsel Neşe’nin açıklamaları şöyle:

“Biz Dünyadan kendimizi izole edemeyiz. Dünya tavsiye ediyor ki Ağustos’a kadar tüm ligleri tamamlayınız. Tamamlamayana ceza verileceğini de düşünürüm. Belli ki Haziran ve Temmuz’da Dünya’da ligler tamamlanacak.

Bizde de Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yetkililerinin hükümet yetkilileri ile gerekli istişareleri yaptığını düşünürüm. Ben maçların kesinlikle oynanması taraftarıyım. Zamanlama olarak iyi ayarlanırsa, 2 sezon arası çok uzamaz ise ekonomik olarak da sorun olmaz.

Biz zaten dar bir bütçe ile yola çıktık. Attığımız adımlarla bütçede küçülmeye gitmiştik. Binatlı’da kimsenin 1 TL’si kalmadı. Gene kalmayacak. Zaten bizim harcamalarımız da 52,000 TL civarındadır.

Şampiyonluğa oynayan takımlar var. O futbolcular bunun sevincini sahada yaşamak isterler. Futbolun güzelliği de budur. Herkesin sevincini sahada yaşaması için sezon tamamlanmalıdır.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.