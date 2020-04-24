"Sevinç sahada yaşanmalı"

Orsel Neşe “Ben maçların kesinlikle oynanması taraftarıyım. Şampiyonluk sevincinin sahada yaşanması gerekir. Futbolun güzelliği de budur. Herkesin sevincini sahada yaşaması için sezon tamamlanmalıdır.”açıklamasını yaptı

Binatlı kulüp başkanı Orsel Neşe, futbolda yaşanan süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, sezonun tamamlanması gerektiğini söyledi.

Orsel Neşe’nin açıklamaları şöyle:

“Biz Dünyadan kendimizi izole edemeyiz. Dünya tavsiye ediyor ki Ağustos’a kadar tüm ligleri tamamlayınız. Tamamlamayana ceza verileceğini de düşünürüm. Belli ki Haziran ve Temmuz’da Dünya’da ligler tamamlanacak.

Bizde de Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yetkililerinin hükümet yetkilileri ile gerekli istişareleri yaptığını düşünürüm. Ben maçların kesinlikle oynanması taraftarıyım. Zamanlama olarak iyi ayarlanırsa, 2 sezon arası çok uzamaz ise ekonomik olarak da sorun olmaz.

Biz zaten dar bir bütçe ile yola çıktık. Attığımız adımlarla bütçede küçülmeye gitmiştik. Binatlı’da kimsenin 1 TL’si kalmadı. Gene kalmayacak. Zaten bizim harcamalarımız da 52,000 TL civarındadır.

Şampiyonluğa oynayan takımlar var. O futbolcular bunun sevincini sahada yaşamak isterler. Futbolun güzelliği de budur. Herkesin sevincini sahada yaşaması için sezon tamamlanmalıdır.