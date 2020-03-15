Sessiz derbide gol sesi de yok

Süper Lig'in 26. haftasında derbi maçta Galatasaray ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, İsmail Şencan

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda (Dk. 46 Ömer Bayram), Onyekuru (Dk. 87 Emre Akbaba), Falcao (Dk. 90+1 Andone)

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül (Dk. 63 Lens), Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Boyd, Boateng (Dk. 67 Ljajic), N'Koudou (Dk. 90+1 Diaby), Burak Yılmaz

Zirve yarışı açısından büyük önem taşıyan dev derbi, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişti

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaary deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise ligin 27. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Derbide sarı kart gören Burak Yılmaz kart cezası nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeycek.

7. dakikada Donk'un savunmadan attığı uzun topa hareketlenerek ceza sahasına giren Onyekuru, altı pasın sağ çaprazından sert vurdu ama meşin yuvarlak araya giren Gökhan Gönül'e çarparak kornere gitti.

17. dakikada Seri'nin sağdan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

30. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza sahası içinde kaptırdığı topu Falcao, ceza yayındaki Feghouli'ye çıkardı, sarı-kırmızılı oyuncunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.

32. dakikada Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa Hutchinson vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

50. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Falcao'nun kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

55. dakikada Burak Yılmaz'ın sağdan ortasında arka direkte topla buluşan N'Koudou, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak zamanında açıyı kapatan Muslera, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

73. dakikada Seri'nin soldan yaptığı ortada Karius, meşin yuvarlağı istediği gibi yumruklayamadı. Önüne düşen topu Onyekuru kaleye gönderirken, Karius ayaklarıyla meşin yuvarlağı engelledi. Pozisyonun devamında Feghouli, kale önünde topu auta gönderdi.

78. dakikada Marcao'nun uzun pasında ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın sert şutunda, top Karius'dan döndü. Pozisyonunda devamıda Feghouli müsait durumda vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

86. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen topu Hutchinson kaleye gönderirken, meşin yuvarlak Muslera'nın ellerinde kaldı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremedi ve müsabaka 0-0 tamamlandı.