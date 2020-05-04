Sertoğlu:Topcan önemli bir liderdi

Hasan Sertoğlu, Futbol Federasyonu kurucu başkanı Ahmed Sami Topcan’ın 15’inci ölüm yıldönümü sebebiyle mesaj yayınlarken, “Topcan Kıbrıs Türk sporu ve futbolu için çok önemli bir karakter, önemli bir liderdi.” ifadelerini kullandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, federasyon kurucu başkanı Ahmed Sami Topcan’ın 15’inci ölüm yıldönümü sebebiyle mesaj yayınladı.

Hasan Sertoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun tarihine ismini altın harflerle yazdıran, 30 yıl boyunca başkanlık yapan Ahmed Sami Topcan’ı ölümünün 15. yılında saygı ve rahmetle anıyorum.

Topcan Kıbrıs Türk sporu ve futbolu için çok önemli bir karakter, önemli bir liderdi. Ülke sporuna büyük hizmetleri asla unutulmayacaktır.”

Ahmed Sami Topcan kimdir?

05 Mayıs 1921’de Lefkoşa’da doğdu. İlk ve orta eğitimini Lefkoşa’da aldıktan sonra 1941’de Larnaka’da Amerikan Akademisi’nden mezun oldu. 1936-1955 yılları arasında futbol, hokey ve masa tenisi oynadı.

Büyük hizmetleri geçen sporumuzda şu görevleri yerine getirdi:

19 Mayıs Atletizm Yarışları organizatörlüğü (1944-1945). Futbol antrenörlüğü (1942-1944 Lefkoşa Türk Spor Kulübü, 1944-1953 Larnaka Türk Spor Kulübü ve Kültür Ocağı). Futbol hakemliği (1944-1955 Kıbrıs Futbol Federasyonu 1.sınıf, 1955-1959 Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 1.sınıf). Spor yazarlığı (1941-1959 Söz, Hürsöz, Halkın Sesi, Bozkurt, Cyprus Mail). Kulüp başkanlığı (1944-1945 Larnaka Türk Spor Kulübü, 1945-1950 Larnaka Kültür Ocağı, 1950-1953 Larnaka Türk Ocağı, 1953-1955 Çetinkaya Türk Spor Birliği, 1960-1962 Mağusa Türk Gücü).

Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) Asbaşkanı (1953-1955), Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı (1955-1960, 1963-1987), KTFF Ceza Kurulu Başkanı (1960-1962). Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) Başkanı (1984-1993).

Spor dışı görevleri: Lefkoşa Komiser Muavini (1956-1960), Mağusa Komiseri (1960-1968), Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Genel Müdürü (1968-1971), Adalet ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı (1971-1977), Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı.(1976-1979).

1984’te Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin Spor Üstün Hizmet Ödülü’nü aldı. 4 Mayıs 2005’te Lefkoşa’da vefat etti. 18 Mayıs 2005’te Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Toplantı Salonu’na “Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu” ismi verildi. 17 Haziran 2005’ten itibaren Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Üstün Hizmet Ödülü’nü, “Ahmed Sami Topcan” adıyla vermeye başladı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 11-13 Ekim 2005’te Ahmed Sami Topcan Hakem ve Gözlemci Semineri düzenledi. KTFF ayrıca U21 Süper Lig ve U21 1.Lig şampiyonlarının karşılaştığı kupaya da Ahmed Sami Topcan’ın ismini vererek her yıl bu kupayı organize etmeyi sürdürüyor.