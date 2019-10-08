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Sertoğlu’nun konuğu Avustralya’dan

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Avustralya Futbol Federasyonuna resmi olarak kayıtlı Hume City FC başkanı Zorlu Kaya, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti

Sertoğlu’nun konuğu Avustralya’dan
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Asya Futbol Konfederasyonuna (AFC) bağlı Avustralya Futbol Federasyonuna resmi olarak kayıtlı Hume City FC Başkanı Zorlu Kaya, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti. KTFF’de gerçekleşen ziyarette Sertoğlu ile Kaya, birlikte yapılabilecek işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Sertoğlu: "İşbirliğinden mutluluk duyarız"

Şu anda Avustralya 2. Liginde mücadele eden Hume City FC ayrıca üst lig takımlarıyla kupa mücadelesinde de yer alıyor. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hasan Sertoğlu, ziyaretlerinden ötürü Zorlu Kaya’ya teşekkür ederek işbirliğinden büyük mutluluk duyacaklarını belirtti.

Sertoğlu, KTFF olarak amaçlarının ülke gençliğinin topluma kazandırılması olduğunu ve bu doğrultuda da gerek yurt içi gerekse de yurt dışında birçok çalışma yapıldığını söyledi.

Kıbrıslı Türkler’in kurucusu olduğu 1974 yılında kurulan Hume City FC takımı birçok yaş kategorisinde futbolcusu olan kompakt bir futbol kulübü görüntüsünde yer alıyor. Minikler kategorisinden U20 kategorisine kadar altyapılarda birçok organizasyona katılan Avustralya takımının bir de kadın futbol takımı bulunuyor.

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