Sertoğlu’nun kararı belirleyici olacak

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediyesi başkan adayı olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu’nun, alacağı karara göre KTFF’nin durumu da netleşecek.

Hasan Sertoğlu’nun, seçim sonrasına kadar KTFF başkanlığından izne ayrılması durumunda mevcut yönetimdeki başkan vekili, başkanlık görevini üstlenecek ve KTFF’de başkanlık seçimi yapılmayacak. Ancak Hasan Sertoğlu’nun, KTFF başkanlığından istifa etmesi durumunda ise KTFF başkanlığı için seçim yapılacak. Bu durumun olması halinde Süleyman Göktaş ile Orçun Kamalı’nın, KTFF başkanlığına aday olmaları bekleniyor.