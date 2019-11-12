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Sertoğlu’nu, Kocaeli’ye davet ettiler

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Cumhuriyet Kupası için adaya gelen Kocaeli heyetiKıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret ederek Sertoğlu’nu, Kocaeli’ye davet ettiler

Sertoğlu’nu, Kocaeli’ye davet ettiler
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu’na Kocaeli’den gelen futbol insanları ziyarette bulundular.

15 Kasım KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü çerçevesinde oynanacak ve KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin organize ettiği Cumhuriyet Kupası kapsamında adaya gelen Kocaeli heyeti KTFF’yi de ziyaret ederek, Başkan Sertoğlu ile sohbet etti.

Gerçekleşen ziyarete Halkın Partisi Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gümüşkesen, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (KASKF) Başkanı Murat Aydın, TFF eski Yönetim Kurulu Üyesi ve KASKF Onursal Başkanı Rafet Kırgız, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa ve KASKF Yönetim Kurulu Üyeleri katıldılar.

Ziyarette KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, konuklara Kıbrıs Türk futbolu ve kulüpler hakkında bilgi verirken, görev süresi içerisinde ortaya koyduğu ve hayata geçirdiği projeleri anlattı. Adanın kuzeyinde futbolun önemli bir yer tuttuğunu aktaran Sertoğlu, gençliği futbolun içerisinde tutmaya çalıştıklarını ifade etti.

KASKF Başkanı Murat Aydın da Kocaeli ve Türkiye’deki futbol ortamlarından bahsederek Sertoğlu’nu, Kocaeli’ye davet etti.

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