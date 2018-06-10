Sertoğlu’ndan milli takıma kutlama

Hasan Sertoğlu, Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu CONIFA’nın düzenlediği Dünya Kupası’nda ikinci olan KKTC Futbol Milli Takımı’nı kutladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanlığından izne ayrılan Hasan Sertoğlu, Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu CONIFA’nın Londra’da düzenlediği Dünya Kupası’nda ikinci olan KKTC Futbol Milli Takımı’nı kutladı, nice başarılar diledi.

Final maçı öncesinde Londra'ya giderek millilere destek veren Sertoğlu, 31 Mayıs’ta başlayıp dün sona eren şampiyona boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli takımına büyük destek veren Londra’daki Kıbrıs Türk Toplumu’na da teşekkür etti.

Sertoğlu, “ Kıbrıs Türk gençliği bizim güvencemizdir, geleceğimizdir. Kıbrıs Türk gençliği herşeyin en iyisine, en güzeline layıktır. Gençlerimiz kendilerine olanak tanındığı zaman, imkan bulduklarında büyük başarılara imza atabileceklerini ispatlamışlardır” dedi.