Sertoğlu’ndan çifte kutlama

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, yayınladığı mesajla, futbol camiasının ve Kıbrıslı Türkler’in yeni yılını kutladı.

Dün doğum gününü de kutlayan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun yayınladığı mesaj şöyle:

“Güzelliklerin olduğu kadar zorlukların da yaşandığı bir 2018 yılını geride bırakıyoruz. 2019 yılının özelde futbol camiasına, genelde de tüm Kıbrıs Türk halkına; huzur, sağlık ve başarı getirmesi en büyük temennimdir. Sıkıntıların yaşanmadığı, insanların huzurlu olduğu, başarıların ve güzelliklerin konuşulduğu yepyeni bir yıl olmasını diliyorum. Umutlarla dolu, sağlıklı ve yeni zaferleri hep birlikte yaşayacağımız bir yıl olmasını diler, yeni yılınızı en içten sevgilerimle kutlarım”