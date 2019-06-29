Sertoğlu yönetimine güven tam

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olağan genel kurulu, 26 üye kulüp temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilirken, mali rapor ve faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi. Tüzük değişikliği önergesi kabul edildi

Soydan SAKALLI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2018-2019 Futbol Sezonu Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda düzenlenen genel kurula 26 üye kulüp temsilcisi katıldı. Lefke, Gönyeli, Düzkaya Ozanköy, Maraş, Esentepe genel kurula katılmayan kulüpler oldular.

Genel Kurul’da Divan Başkanı Arslan Bıçaklı, Divan Sekreterleri ise Bayar Piskobulu ve Hasan Besim seçildi. Ardından KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu bir konuşma gerçekleştirirken, birçok konuya değinerek faaliyet raporunu okudu. Genel Kurulda mali rapor ve faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Başkan adaylığı konusunda yapılan tüzük değişikliği önergesi, onaylandı. KTFF başkan adayı kulüplerde en az 3 yıl yöneticilik yapması gerekir önergesi oy birliği ile kabul edildi. Genel kurul dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Çalışmalar sekteye uğradı

Hasan Sertoğlu’nun konuşması şöyle:

“Ülkedeki sporun yönetiminde yaşanan sıkıntılardan fazlasıyla rahatsızım. Atamaların olmaması birçok sıkıntıya neden oldu. Ama Spor Dairesinin girişimleri ile sahaların bakımı sürüyor. Liglerimizin Spor Toto'ya dahil edilmesi ile ilgili yapılan çalışmalar sekteye uğradı. Uzun zaman harcadığımız bu çalışmaların durması doğru değildir. Sporu yönetecek yetkililerin belirlenememesi çok büyük sıkıntılar yaşatmaktadır.

2010’da yola çıktık. Göreve geldiğimizde federasyonun durumu ortadaydı. 9,5 yıllık görev süremizde KTFF'yi saygı duyulacak yere hep beraber getirdik. Hatalar da yapmamıza rağmen kulüpler ve spor basını hep arkamızda durdu. Onlara da teşekkür ederim. Bu yıl görev süremiz içerisinde rekor kırarak, 2000'in üzerinde maç oynattık.

Yetiştirme bedeli ödenecek

U12 takımlarına lisans çıkmaz. Bu çocukları beğenip transfer etmek isteyen kulüp olursa yetiştirme bedeli ödeyecek. BTM liglerini amaçlarına uygun hale getirdik. Şu anda köydeki çocuklara spor yapma olanağı sağlanır. Bu durum da tribünlere seyirci gelmesini sağladı. Kadınlar Liginde istediğimiz sayıya ulaşamadık.

9 buçuk yılda ilk defa TFF bizim kadar istekli ve arzulu bir şekilde bizim için uğraşıyor. Servet Yardımcı'ya çok teşekkür ederim. Büyükelçilik ve Meclis Başkanlığı büyük katkılar koyar. Birşeyler olabilir. Yakında bir sürpriz olabilir. Fazla konuşamam bu konuda ama gerekli yazışmalar başladı.

Gençliği ayakta tutan futbol kulüpleridir

Atamalar bittikten sonra katkılar için yetkililerle görüşmelere başlayacağız. Bet ofislerinin gelirlerinden devletin gelirleri yüzde 130 artmasına rağmen, futbola olan katkı, yüzde 5te kaldı. Ekonomik sorundan dolayı 1 yıl para konusunda hiçbir talepte bulunmadık. Ama artık zamanı geldi. Şimdi bu konuda girişimlere başlayacağız.

Çünkü devlet bu kulüpleri ayakta tutmak zorundadır. Kulüplerimiz gençliği doğru yolda tutan kurumlardır. Ülke gençliğini ayakta tutan futbol kulüpleridir.

2 profesörün katılımıyla masör kursu düzenleyeceğiz. Kulüpler birkaç adamını görevlendirsin. Süper Kupayı, Londra'da oynatma planımız vardır. Sponsor arayışımız vardır bu konuda. Sponsoru bulursak kulüplerimizi de motive edecek bu durumu gerçekleştireceğiz.