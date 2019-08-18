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Sertoğlu ve Uluçay, Özdemir’in davetlisiydi

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Sertoğlu ve Uluçay, Özdemir’in davetlisiydi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in özel davetlisi olarak Liverpool ile Chelsea arasındaki UEFA Süper Kupa maçını izledi.

İstanbul Beşiktaş Park’ta oynanan karşılaşmayı Sertoğlu ve Uluçay; TFF Başkanı Nihat Özdemir, Tesisler ve Yatırımlar Sorumlusu Nuri Akın ve Amatör İşler Sorumlusu, İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ile birlikte takip etti.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yaptığı açıklamada, TFF Başkanı’na davetinden ötürü teşekkür ederken, keyifli ve güzel bir maç izlediklerini ve TFF’nin ev sahipliğinin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini kaydetti.

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