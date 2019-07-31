Sertoğlu ve Özbilgehan başarılar diledi

Spor Dairesi müdürü Mehmet Özbilgehan ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu açılış töreni sırasında hakemlere yönelik konuşma yaparak başarı dileyerek temiz ve düzgün bir sezon geçirmesi temennisinde bulundular

Necati KÜLAHLILAR

Futbolun olmazsa olmazları hakemler de resmi sezon açılışını dün Atatürk Stadında gerçekleştirdi. Spor Dairesi müdürü Mehmet Özbilgehan ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu açılış töreni sırasında hakemlere yönelik konuşma yaparak başarı dilediler.

SERTOĞLU: ÜLKE GENÇLİĞİNİ AYAKTA TUTACAĞIZ

KTT-FF Başkanı Hasan Sertoğlu şunları söyledi: "Futbolun çıtasını daha da yükseltmek için hep birlikte çok çalışacağız. Temiz düzgün bir sezon geçirmemizi temenni ediyorum. Biz federasyon olarak 2000'e yakın futbol maçı oynatıyoruz. Amacımız 108 farklı takıma en iyi şekilde hizmet vermektir. Spor Dairesi ile işbirliği içerisinde ülke gençliğini ayakta tutacağız. Bizde sen ben yoktur. Amacımız futbola hizmettir. Hakemlikte standart yakalamak önemlidir. Bir yukarıda bir aşağıda olmaz. Benim bütün hakemlerimize desteğim tamdır. Bütün hakemlerimizi kazanmak istiyoruz. Hep birlikte bu yola devam edeceğiz. Hepinize yeni sezon hayırlı olsun. Maçların devam ettiği süreç içerisinde bir program dahilinde çalışmalarinızı sürdürmeniz iyi olur.

ÖZBİLGEHAN: DERNEĞİNİZE SAHİP ÇIKIN

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan: "Hakem camiası olarak birlik olmayı sürdürünüz. Derneğinize sahip çıkın. Çünkü bu işler bu şekilde daha güzel olur. Her yeni sezonu yeni bir başlangıç olarak görüp, daha iyiye doğru ilerlemenizi temenni ediyorum. Yeni sezonda başarılı olmanız dilerim."