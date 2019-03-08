Sertoğlu ve ekibi, Uluçay’ı ziyaret etti

KTFF başkanı Hasan Sertoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ı ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan Uluçay, dış ilişkilerde KTFF ile birlikte hareket etmeyi tercih ettiklerine vurgu yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ı ziyaret etti. Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleşen ziyarette Sertoğlu’na KTFF 1.Başkanvekili ve Dış İlişkiler Sorumlusu Orçun Kamalı ve 2.Başkanvekili Oktay Çocuk eşlik etti. Ayrıca UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Meclis Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir, Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada da ziyarette hazırda bulundu.

Sertoğlu: “Meclis’in maddi ve manevi desteği için teşekkür ederim”

Söz konusu ziyarette konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Teberrüken Uluçay’a dış ilişkiler konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür etti. Sertoğlu, “Sizlerin maddi ve manevi desteği bizler için çok önemliydi, bunun için sizlere çok teşekkür ederim. Dilerim elbirliği ile Kıbrıs Türk gençliğini hak ettiği yerlere ulaştırırız. En büyük temennim budur.

Bu bağlamda biz yıllardır mücadele ediyoruz, bu süreçte de sizleri yanımızda görmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor.”diye konuştu.

Uluçay: “Ortaya koyulan eforu takdir ediyoruz”

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ise yaptığı açıklamada; KTFF’nin yıllardır ülke sporunda önemli emekleri olduğunu ifade ederek, ülkenin yaşadığı spor ambargosundan kurtulması için ve uluslararası alanda müsabaka yapması için ortaya koyduğu eforu takdir ettiklerini söyledi. Uluçay, bugüne kadar ortaya koyulan emeklerin önemine vurgu yaparak, söz konusu sürecin sabırla izlenmesi gereken bir yol olduğunu ifade etti. Uluçay ayrıca, “Biz Cumhuriyet Meclisi olarak ambargoların kalması adına katıldığımız tüm platformlarda bunu dile getiriyor, özellikle de üzerinde duruyoruz. Bu konuda iyi yol kat edersek günün sonunda ülkemiz kazanır.”dedi.

Söz konusu yolda KTFF ile birlikte hareket etmeyi tercih ettiklerine vurgu yapan Uluçay, “KTFF’nin halihazırda yürüttüğü çalışmalarla paralel ilerlemek istiyoruz. Bu konuda yapılan çalışmalara yeni bir açı getirmek niyetinde değiliz.”diye konuştu.

Teberrüken Uluçay son olarak KTFF’ye ülkeye spor anlamında yaptığı çalışmalar ve ortaya koyduğu katkılar sebebiyle teşekkür ederek, KTFF tarafından yürütülen değerli çalışmalarda Cumhuriyet Meclisi olarak birlikte hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti. Ziyaretin sonunda Sertoğlu, Uluçay’a anı plaketi takdim etti.