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Sertoğlu: U21 Liglerinde karar kulüplerin

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Hasan Sertoğlu, “U21 Süper Lig ve U21 Birinci Lig de mutlaka bitirilecektir. Ancak maçların başlatılma tarihi ile ilgili kararı kulüpler kendileri verecektir.”açıklamasını yaptı

Sertoğlu: U21 Liglerinde karar kulüplerin

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, Bilim ve Sağlık Kurulunun yapacağı açıklamaya göre hareket edeceklerini, olumlu yönde bir açıklama olması halinde U21 Liginin de mutlaka bitirileceğini açıkladı.

Hasan Sertoğlu’nun, Ahmet Özsoy’un hazırlayıp sunduğu “COVID 19’da Spor” programında yaptığı açıklama şöyle:

“U21 Süper Lig ve U21 Birinci Lig de mutlaka bitirilecektir. Ancak alt yapı liglerinin, A Takım liglerinin tamamlanmasından sonra oynatılması taraftarıyım.

Ancak U21 Süper Lig ve U21 Birinci Lig maçlarının başlatılma tarihi ile ilgili kararı kulüpler kendileri verecektir.

Daha önce alınan genel kurul kararlarına göre U21 Ligi önce U20 daha sonra ise U19 Ligine dönüşecektir. Süreç içerisinde 21 yaşındaki futbolcular artık A Takıma alınacaklar.”

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