Sertoğlu: Transfer yapmayın

Hasan Sertoğlu, gelecek sezonun yabancısız oynanma ihtimali sonrasında, transferde yerli futbolcuların maliyetlerinin artacağı iddiaları üzerine kulüplere transfer yapmama; çağrısı yaptı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, Bilim ve Sağlık Kurulunun yapacağı açıklamaya göre hareket edeceklerini açıklarken,gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmelerini sürdürüyor.

Hasan Sertoğlu’nun, Ahmet Özsoy’un hazırlayıp sunduğu “COVID 19’da Spor” programında gelecek sezonki transfer dönemi konusunda yaptığı açıklama şöyle:

“Gelecek sezon yabancısız oynanacak veya yabancı sayısı düşecek ve transferde yerli futbolcuların maliyetlerinin artacaksa ben kulüplere transfer yapmama, çağrısını yapıyorum.

Kulüpler kendi alt yapılarından yetişen futbolcuları oynatsınlar. Bu nedenle küme düşecekse de düşsün. Emin olun ertesi sezon o kulüp kendiliğinden lig çıkacaktır.

Alt yapılara verilen önem artsın ve alt yapılardan yetişen futbolcu sayısı ile kalitesi artsın. Bu futbolumuzun kalitesini de artıracaktır.”