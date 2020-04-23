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Sertoğlu: Sponsorluk yasasını gündeme alamam

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Hasan Sertoğlu, “Sponsorluk yasasının gerekliliğini bilirim. Ama sponsorluk yasasını bu süreçte gündeme alamam.” açıklamasını yaptı

Sertoğlu: Sponsorluk yasasını gündeme alamam

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu Bilim ve Sağlık Kurulunun yapacağı açıklamaya göre hareket edeceklerini açıklarken, gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmelerini sürdürüyor.

Hasan Sertoğlu’nun, Ahmet Özsoy’un hazırlayıp sunduğu “COVID 19’da Spor” programında sponsorluk yasası konusunda yaptığı açıklama şöyle:

“Sponsorluk yasasının gerekliliğini bilirim. Bu nedenle de Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak bu konuda bir de çalışma yaptık.

Ama sponsorluk yasasını bu süreçte gündeme alamam. Şu anda ülkemizde sponsorluk yasasını konuşma zamanı değildir. Çünkü çok farklı, ilginç ve zor bir süreçten geçiyoruz.”

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