Sertoğlu: Sezon tamamlanacak

Hasan Sertoğlu, %73,5’u oynanmış ligin tamamlanacağını, 10 Nisan’dan sonra Bakanlar Kurulu bize antrenmanlara başlama izni vermesi halinde ise Nisan’ın son haftasında ligi başlatıp, sezonu tamamlayacaklarını açıkladı. Hasan Sertoğlu, marka değerini bir yerlere getirdiğimiz futbolumuzun marka değerini düşürmeyeceğini, kupanın da tamamlayacağını sözlerine ekledi

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, liglerimizin kaderi belli oldu.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, hükümetin aldığı 10 Nisan’a kadar spor faaliyeti yapmama kararının geçerliliğini koruduğunu açıkladı.

Hasan Sertoğlu katıldığı canlı yayında şu açıklamaları yaptı:

“Nerelerden nerelere gelen Kıbrıslı Türkler’in şu anda bulunduğu konumdan dolayı üzgünüm. Bu süreçte bizleri idare edenlere saygı duyacağız. Çünkü herkes elinden geleni yapıyor. Önemli olan herkesin el birliği yapmasıdır.

Ben bu tehlike başladığı ilk gün söylediğim noktadayım. %73,5’u oynanmış bir ligin farklı şekilde sonlandırılmasını düşünmem. Bu lig tamamlanacak. Tehlike geçtikten sonra oturup nasıl tamamlanacağını konuşuruz. Ama bana hiç kimse lig bu şekilde tescillensin demesin. Kalan 8 maç oynanacak. Çıkan çıkacak; düşen düşecek.

Devlet katkısının %25’i kesilerek verilecek. Devletten alacağımız bu katkı ile yolumuza devam edeceğiz. Gelecek sezondan itibaren ise ligin boyu kısaltılacak; kulüplerin ekonomik harcamaları daralatılacaktır. Zaten ülkede spor duramaz. Devlet de sporun yürütülmesini sağlamalıdır.

Şu an için 10 Nisan’dan sonra Bakanlar Kurulu bize antrenmanlara başlama izni verirse hemen çalışmalara başlarız. 13 – 14 Nisan’da 1 çağrı yaparak kulüpleri bir araya getiririz. 10 Nisan’dan Nisan sonuna kadar hazırlık süresi verir ve Nisan’ın son haftasında ligi başlatır ve sezonu tamamlarız.

Zaten ben 3 haftadır evde olduğum için 50 tane takvimlendirme taslağı hazırladım. Futbolcular Derneği ve Antrenörler Derneği ile de bu konuları görüşürüz.

Ancak süre uzarsa ligi Eylül’de başlatarak tamamlarız. Daha sonra da yeni sezonun planlamasına yönelik çalışmalar yaparız.

11 yıla yakındır KTFF başkanıyım. Tüm paydaşlarımızla birlikte futbolumuzun marka değerini bir yerlere getirdik. Bu marka değerini düşürecek bir düşüncede olmayacağım. Sonuçta %73,5’u tamamlanmış olan bir lig vardır. Kupa ile birlikte ligi tamamlayacağız.”

