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Sertoğlu, Özdemir’i ziyaret edecek

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Sertoğlu, Özdemir’i ziyaret edecek
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’nun yeni başkanı Nihat Özdemir’i ziyaret ediyor.

9 Temmuz 2019 Salı günü gerçekleşecek ziyarette Sertoğlu, başkanlığa yeni seçilen Nihat Özdemir’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinin yanı sıra dışa açılım konusundaki gelişmelerle ilgili olarak da görüşme yapacak. Söz konusu görüşmede dışa açılım konusundaki gelişmeler değerlendirilecek ve bu konudaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Gerçekleşecek görüşmede Hasan Sertoğlu’na; 1.Başkanvekili Orçun Kamalı ve Dış İlişkiler Sorumlusu Muhittin Özsağlam da eşlik edecek.

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