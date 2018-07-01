Sertoğlu'nun istifası kabul edilmedi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu'nda istifasını sunan başkan Hasan Sertoğlu'nun istifası kulüpler tarafından kabul edilmedi. Hasan Sertoğlu göreve devam edip etmeyeceği konusunda açıklama yapmazken, kulüplerin kararını göz ardı etmenin doğru olmadığını söyledi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2017 - 2018 Futbol Sezonu Olağan Mali Genel Kurul toplantısı dün KTFF Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun 01.06.2017-31.05.2018 dönemine ait mali raporu kulüpler tarafından onay aldı.

Süper Lig’den Küçük Kaymaklı ile Yeni Boğaziçi takımlarından temsilcinin olmadığı Olağan Mali Genel Kurul'da istifasını sunan başkan Hasan Sertoğlu'nun istifası kulüpler tarafından kabul edilmedi.

Divan Başkanlığı’nı Aslan Bıçaklı’nın, sekreterliklerini ise Hasan Besim ve Kemal Köseoğlu’nun yaptığı toplantı, KT Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nun faaliyet raporunu okuması ile başladı. Tunç Adanır’ın mali raporu sunmasından sonra her iki konu üyelerin onayına sunuldu. Ayrı ayrı oylanan iki rapor da üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

Olağan Mali Genel Kurul'da konuşan Hasan Sertoğlu şunları söyledi:

Bizim dönemimizde federasyon olarak futboldaki geleceğimiz olan alt yapılara her zaman destek verdik. En büyük sivil toplum örgütü olan futbol ülkemizin olmazsa olmazıdır.

Bu nedenle de futbolu her zaman korumalı ve büyütmeliyiz. Devlet de futbola verdiği katkıyı mutlaka artırmalıdır. Alınan bu katkının kulüplerimize nasıl dağıtılacağı, hangi kulübün sezon boyunca göstereceği performansa göre ne alabileceği bilinmelidir.

Federasyon Başkanı Hasan Sertoğlu konuşmasının sonunda istifa dilekçesini de divana sunarak istifa ettiğini belirtti. Divan Hasan Sertoğlu’nun istifasını kurul istifanın kabul edilip edilmemesi konusunu toplantıya katılan üye kulüplerin onayına sondu. 23 üye kulüpten 2’si Hasan Sertoğlu’nun istifasını ret etti. Yalova ise ret oyu veren tek kulüp oldu.

Başkanlık görevinin sona ermesine 3 yıl daha olan Hasan Sertoğlu ise göreve devam edip etmeyeceği konusunda resmi bir açıklama yapmamasına rağmen konuyu değerlendirecek. Hasan Sertoğlu, kulüplerin kararını göz ardı etmenin doğru olmadığını söyledi.