Sertoğlu'ndan önemli mesajlar

MHK Yaz Semineri Dome Hotel’de gerçekleştirilirken, yaptığı konuşmada toplumsal mesajlar veren KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, hakemlerin ücretlerinde iyileştirme yapacaklarını, Dome Hotel’in mücadelesine destek verdiklerini ve bileklerinin hakkıyla maçları alan kadın hakemlere, orta hakemlik görevi vereceklerini açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri Girne Dome Hotel’de gerçekleştirildi.

Seminerin resmi açılışı dün yapıldı. Seminerin açılışında Türk futbol hakemliğinin önde gelen isimlerinden Doğan Babacan’ın hayatını içeren video klip hakemlere ve konuklara sunuldu.

Hasan Sertoğlu: “Ben kimsenin hakkını yemem, torpil yapmam ama...”

Seminerde konuşan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, yılların geçtiğini ve kendisinin yine buralarda olduğunu ifade ederek sözlerine başladı.

KTFF Başkanı, kendisinin 31 yaşında kulüp başkanı olduğunu ve 40 yaşına kadar 9 yıl başkanlık yaptığını söyledi. Daha sonra tüm kulüplerin birlik olarak kendisini KTFF Başkanı olması yönünde ikna etmeye çalıştığını ifade eden Sertoğlu, “9 yıl Küçük Kaymaklı başkanlığı yaptım. Oraya gittiğimde kulüp batıktı. Herkesin imrenerek baktığı bir kulüp haline getirdik. 10 yıldır da KTFF başkanlığı yapıyorum. 2009 yılında kulüplerin hepsi beni bu makama layık gördü. İlkten reddetsem de daha sonradan kendimi burada buldum.”dedi. Hasan Sertoğlu yaşamı boyunca hep bir yönetim tarzı olduğunu belirterek, “Ben kimsenin hakkını yemem, kimseye torpil yapmam, herkesi severim, sahip çıkarım ama arkamdan da biri konuşursa kesinlikle affetmem. Biri benim hakkımda bir şey söyleyecekse yüzüme söylesin öperim, gönderirim.”dedi.

“Evet, kulüpleri kollarım doğrudur”

Hasan Sertoğlu, devletten iyi bir katkı aldıklarını ve hakemlerin ücretlerinde de muhakkak iyileştirme olacağını belirterek, “Birçok kesim ‘Sertoğlu hep kulüpleri kollar’ diye beni eleştiriyor. Evet kulüpleri kollarım doğrudur. Bu kulüpler olmazsa olmaz. Hep birlikte bu kulüpleri koruyacağız. Gençliğe bu kadar sahip çıkan başka spor dalı yoktur.”dedi.

Yaklaşık 10 yıldır kulüplere sahip çıkma konusunda kavga verdiklerini belirten Sertoğlu, “Ben başkanlığım boyunca hata yapan hiçbir hakemi kulüplerin önüne atmadım. Ne de MHK’yı attım. Ortada bir hata varsa hepimizin hatasıdır.

Hakemler de bana bağlıdır doğal olarak benim de hatam vardır. Hataya hiçbir zaman kızmam yeter ki art niyet olmasın. Ben her zaman hakemlerin arkasındayım.”dedi.

Hakemlikte istikrarın çok önemli olduğuna inandığını belirten Hasan Sertoğlu, “Bana Mehmet Malek ve Savaş Tilki’yi neden MHK’ya aldığımı sordular. Neden aldım, çünkü bu adamlar hakemliğin kitabını yazdı. 25-26 sene istikrarlı bir şekilde hakemlik yaptılar. Hakemlik böyle olması lazım. Onlar yaptı, şimdiki hakemlerimiz de bunu yapmalı.”dedi.

“Kadın hakemler bileğinin hakkıyla maçları aldı”

Kadın hakemlerle ilgili de yorum yapan Sertoğlu, “Bu konuda da kadın oldukları için maç veriyorlar yorumları yapıldı. Kesinlikle böyle bir şey yok. Tüm kadın hakemlerimiz bileklerinin hakkıyla maçları alıyor. Hazırlık maçlarında orta hakemliğe de başladılar. İnşallah bu sezon liglerimizde de orta hakem olarak görev yapacaklar.”dedi.

“Dome Hotel’in mücadelesine destek vermek istedik”

Seminerin özellikle Girne Dome Hotel’de yapılmasını kendisinin istediğini aktaran KTFF Başkanı, “Dome Hotel’in ayrı bir hikayesi vardır. Burası Vakıflar İdaresi’nin malıdır.

Bizim toplumda böyle yerleri seven ele geçirmek isteyen havalılar vardır. Ancak burada çalışanlar bir mücadele başlattı ve halkın da desteğiyle Dome Hotel çalışanlara kiralandı. Çok iyi de kar etmeye başladılar. Ben de bu semineri burada yaparak bu mücadeleye destek olmak istedim. Artık kendi değerlerimize sahip çıkmanın zamanı geldi de geçti.”diye konuştu.

Sadık Özbilgehan: “Geçen yılki başarı oranımız yüksekti”

KTFF MHK Başkanı seminerin açılışında yaptığı konuşmada geçen yıl 2 binin üzerinde maç yönettiklerini ve başarı oranının da çok yüksek olduğunu ifade etti. Bu başarının baş mimarlarından birinin KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve ekibi olduğunun altını çizen Sadık Özbilgehan, “Futbol bir oyundur. Mutlaka hatalar olacak. Bizim hakemlerimiz de mutlaka hatalar yapacaktır. Dünya Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini sıfır hata için getirdi ancak o ortamda bile inanılmaz hatalar oluyor.”dedi.

Konuşmaların ardından kokart törenine geçildi ve A ile B Klasmana geçen hakemlere kokartları takdim edildi.