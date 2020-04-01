Sertoğlu müjdeyi verdi

Hasan Sertoğlu, 10 Nisan’da başlayacak hazırlanma süresi sonrasında K-PET Liglerinin ve BTM İkinci Liginin başlayacağının müjdesini verdi

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, liglerimizin kaderi belli oldu.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, hükümetin aldığı 10 Nisan’a kadar spor faaliyeti yapmama kararının geçerliliğini koruduğunu açıklarken, 10 Nisan’dan sonra takımların antrenmanlara başlayabileceğini açıkladı.

Takımlara 10 Nisan’dan 1 Mayıs’a kadar hazırlanma süresi vereceklerini belirten Hasan Sertoğlu, 2 Mayıs’tan itibaren ise K-PET Liglerinin ve BTM İkinci Liginin başlayacağının müjdesini verdi.

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