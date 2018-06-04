Sertoğlu, millileri kutladı

KTFF başkanlığından izne ayrılan Hasan Sertoğlu, Londra’da düzenlenen Cofina 2018 World Football Cup Turnuvası’nda çeyrek finale yükselen Milli Takıma başarılar diledi. Çeyrek finalde Barawa ile karşılaşacak olan millilerimize başarılar dileyen Sertoğlu, finale kalmaları halinde Londra’ya giderek Milli Takım’ın yanında olacağını sözlerine ekledi.
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