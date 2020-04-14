Sertoğlu: Maddi konularda ümitli yanıtlar alıyoruz

Hasan Sertoğlu,“Futbol konusunda adımlar atılıyor. Başbakan Ersin Tatar ile görüşmeyi planlıyoruz. Sağlık kurulu onaylarsa Nisan sonunda kontrollü antrenmanlar başlatılabilir. Maddi olarak da görüşmelerimiz vardır. Yetkililerden ümitli yanıtlar alıyoruz.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, açıklamalarda bulundu.

Hasan Sertoğlu’nun futbolun geleceğine yönelik açıklamaları şöyle:

“Önümüzü görmek için bekledik. Bu süre içerisinde netleşen şeyler olurken, normalleşme yolunda adımlar atılmaya başlandı. Avrupa’daki en sıkıntılı ülkelerden İspanya’da, İtalya’da ve Almanya’da atılan adımlar buna örnektir.

Bir ada ülkesi olmanın avantajını yaşıyoruz. Kapılarımızı kaptarak, hükümetin aldığı tedbirlerle iyi de gidiyoruz. Yaşam devam ediyor. Normal hayatımıza devam ediyoruz. Ekonomik çarklar dönmezse, çok ciddi problemler yaşanacaktır. Bu nedenle de dünyada hükümetler normalleşme adımları atarlar. Bu nedenle de bizde de bu yönde adımlar atılmaya başlandı.

Futbol konusunda da adımlar atılıyor. Bugün de Başbakan Ersin Tatar ile görüşmeyi planlıyoruz. Bir yol haritası çıkarmak için çalışıyoruz.

Nisan sonunda kontrollü, ikili –üçlü antrenmanların başlatılması benim düşüncemdir. Sağlık kurulu ile görüşüp onayını vereceğiz. Cuma’ya kadar bu görüşmeyi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Her şey yolunda giderse, bayram sonrasında hafta arası ligleri başlatabiliriz. Hafta içi 1 hafta maç olacak, diğer hafta olmayacak. Ama maçlar ben başla dendiği zaman başlamayacak. Yetkili kurullardan, yöneticilerden gerekli onay alındıktan sonra başlama kararını alacağız.

Maddi olarak görüşmeler vardır. Yetkililerden ümitli yanıtlar alıyoruz. Sporun ne denli önemli olduğu bu süreçte ortaya çıktı.

Geniş katılımlı bir toplantı yaparak önümüzdeki sezon için planlamalar yapılacak. Ama lig statülerinde değişiklik olmayacak.