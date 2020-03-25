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Sertoğlu liglerin kaderini açıkladı

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu Koronavirüs salgını sebebiyle duran futbol ligleri ile ilgili açıklama yaparken, evde kalın çağrısında da bulundu

Sertoğlu liglerin kaderini açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu Koronavirüs salgını sebebiyle duran futbol ligleri ile ilgili açıklama yaptı.

Hasan Sertoğlu’nun açıklaması şöyle;

"Değerli futbol ailesi,

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de Koronavirüs salgını nedeniyle çok kötü günler geçirmektedir. Önümüzde bizleri neler beklediğini bilmemekle birlikte tüm dünya sporundaki belirsizlik devam etmektedir. Bizler de bu belirsiz sürecin devam etmesi sebebiyle liglerimizi süresiz olarak ertelemiş bulunmaktayız. Her şeyin normale döndüğü günlerin ardından tüm futbol kulüplerimiz ile gerçekleştireceğimiz toplantı sonucunda; gerek mevcut liglerimizin nasıl tamamlanacağı, gerekse de önümüzdeki sezonun planlaması ile ilgili olarak birlikte bir karar alacağız. Bu süreçte belirli alternatifler üzerinde çalıştık. En iyi, en adaletli, kimsenin hakkının yenmediği bir sistemi oluşturup uygulamaya koyacağımızdan kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın.

Bizler bu zor süreci birbirimize destek olarak atlatacağız. Ayrıca bu süreç ülkemizde sporun ne denli önemli olduğunu da gözler önüne sermiştir. Sağlıklı bedenler, spor yapan bireyler bu hastalığa yakalansa bile spor sayesinde bu hastalığı kısa sürede atlatabilmektedir.

Bu bağlamda tüm spor federasyonlarımıza ve kulüplerimize çok iyi bakmamız gerekmektedir. Her şey normale dönünceye kadar sağlıkla kalın ve evde kalın.”

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