Sertoğlu: Ligi en erken zamanda tamamlamalıyız

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu "ligin geriye kalan süreci ile ilgili açıklamalarda bulunurken ligi en erken zamanda tamamlamalıyız" dedi.

Hasan Sertoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Sağlık Kurulu başkanımız Nevzat Denerel doktorumuz bana rapor sundu. 8 - 10 haftalık süreç için takımlara 4 haftalık hazırlık süresi yeterli olur. 36 - 37 günde maç başlanması yeterli olacak. Oynamak istemeyen varsa oynamaz. Ben burda art niyet ararım. 1 haftalık sürecimiz var. Sağlık Bakanı ile de görüşeceğiz. Daha sonra değerlendirme yapıp hep birlikte bir açıklama yaparak, ligimizi tamamlayacağız. Yüzde 75'i tamamlanmış bir ligi tescillenen olamaz. Tescillenmek için zorunlu olursak da sampiyonlar ilan edilir. İlk 3 çıkar. Son 3 düşer. Ama hükümetin açıkladığı normalleşme sürecinde futbol maçlarının başlaması 3. Paydadadır. Antrenmanlar daha önce başlar. Maçlar başlamadan önce tüm futbolculara testler yapılacaktır. Bunu ben istedim. Zaten sadece A Takım maçları oynanacağı için sorun olmayacaktır."