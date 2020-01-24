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Sertoğlu, Kumas’a cevabını verdi

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Hasan Sertoğlu, CAS’a başvuruda amacın geçmişte verilen izinleri canlandırmak olduğunu belirterek, bu girişimin tanınmışlıkla ilgisi olmadığını söyleyip KOP başkanı Kumas’a cevap verdi

Sertoğlu, Kumas’a cevabını verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvuruda amacın geçmişte verilen izinleri canlandırmak olduğunu belirterek, bu girişimin tanınmışlıkla ilgisi olmadığını söyledi.

TAK muhabirinin konuya ilişkin sorusu üzerine, Sertoğlu, Rum Futbol Federasyonu Başkanı’nın resmi devlet federasyonu olarak tanınmadığı için KTFF’nin, CAS’a başvurmasının mümkün olmadığına ilişkin açıklamalarının gerçekleri yansıtmadığını kaydetti.

Sertoğlu, “Tanınma tanınmama farklı şeylerdir. FIFA bizi tanımaz diye bir şey yoktur. Tanımasaydı geçmişte bizimle anlaşma imzalamazdı. Daha önce maç izinlerini nasıl verdi?” dedi. KTFF’nin başlattığı girişimin, verilen izinleri canlandırmak olduğunu belirten Sertoğlu, bu girişim karşısında panikleyen Rum tarafının gerçek dışı iddialar ortaya attığını belirtti.

Hasan Sertoğlu, bir süre önce yaptığı bir açıklamada, Kuzey Kıbrıs'a uygulanan spor ambargosunu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşımak için çalışma başlattıklarını açıklamış; bunun üzerine Rum Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı da,KTFF’ninCAS’a başvurmasının mümkün olmadığını ileri sürmüştü.

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