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Sertoğlu: Köylerdeki heyecanı göz ardı edemeyiz

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Hasan Sertoğlu, “Bilim ve Sağlık Kurulundan olumlu rapor geldikten sonra BTM İkinci Ligi de başlatacaklarını, köylerdeki heyecanı göz ardı edemeyeceklerini.” açıkladı

Sertoğlu: Köylerdeki heyecanı göz ardı edemeyiz

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı.

BTM İkinci Ligin de başlama tarihi belirsizliğini korurken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, Bilim ve Sağlık Kurulunun yapacağı açıklamaya göre hareket edeceklerini ve olumlu rapor geldikten sonra BTM İkinci Ligi de başlatacaklarını belirtti.

Hasan Sertoğlu açıklamasında, “Köylerdeki heyecanı göz ardı edemeyiz. Futbolun yaşanan süreç sonrasında köylere de büyük moral olacak. Sonuçta insanlar da hazırlıklar ve harcamalar yaptı. Bunları göz ardı edemeyiz.” ifadelerini kullandı.

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