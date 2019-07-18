Sertoğlu: Konunun canlanması için mekik dokuyanlar var

Hasan Sertoğlu, Politis Gazetesinde çıkan, KTFF ile KOP arasında temasların yapıldığı ilgili iddialarını yanıtlarken, KOP ile herhangi bir temasta bulunmadıklarını söyleyip, konunun yeniden canlanması için mekik dokuyanlar olduğuna vurgu yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Politis Gazetesinde çıkan "Kıbrıslı Türk futbol kulüplerinin Güney'deki takımlarla dostluk maçları yapmak konusunda ağız yokladığı ve KOP'a baskı yaptığı" iddialarını yanıtladı.

KOP ile herhangi bir temasta bulunmadıklarını söyleyen KTFF Başkanı, "Konunun yeniden canlanması için mekik dokuyanlar var" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hasan Sertoğlu, KOP ile resmi veya gayrı resmi olmak üzere herhangi bir temasta bulunmadıklarını, hedeflerinin bir tek Güney’deki takımlarla değil, dünyadaki tüm takımlarla dostluk maçı yapabilmek olduğunu, bu konuda Avrupa Birliği yetkilileriyle de istişare içinde bulunduklarını ifade etti.

Hasan Sertoğlu, üzerinde uğraştıkları birkaç konu olduğunu, bunlardan birinin UEFA onaylı farklı ülke takımlarıyla dostluk maçı yapmak, bir diğer konunun ise takımların devre arasındaki antrenman kamplarında KKTC’yi seçebilmesini sağlayıp, spor turizmiyle ülkeye maddi kazanç sağlamak olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ın Kuzeyi ile Güneyindeki takımların dostluk maçlarında karşı karşıya gelebilmesi konusunun, Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) paketi içinde yer alan bir konu olduğunu anımsatan Sertoğlu, son bir haftadır bu konunun yeniden canlanması konusunda bazı çevrelerce iki federasyon arasında ‘mekik dokuyanlar’ olduğunu kaydederken, Rum basınına da bu işi canlandırmak isteyenlerin mülakat vermiş olabileceğini kaydetti.

Bizim hedefimiz, 1983’de olduğu gibi; FİFA’ya yazı yazarak dostluk maçları yapabilmektir diyen Sertoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun da bu konuda çaba sarf ettiğini ifade etti.