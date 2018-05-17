Sertoğlu kamu oyunu bilgilendirdi

KKTF başkanı Hasan Sertoğlu, Dumlupınar ile Mormenekşe arasında 12 Mayıs Cumartesi günü oynanması gereken ancak oynanmayan karşılaşma ile ilgili son günlerde yapılan açıklamalara cevap verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KKTF) başkanı Hasan Sertoğlu, Dumlupınar ile Mormenekşe arasında 12 Mayıs Cumartesi günü oynanması gereken ancak oynanmayan karşılaşma ile ilgili son günlerde yapılan açıklamalara cevap verdi.

Disiplin Kurulu'nun, Mormenekşe'yi 3-0 galip ilan ettiği karşılaşma ile ilgili olarak Hasan Sertoğlu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Dumlupınar antrenörü ve futbolcu kardeşimizin kız kardeşlerinin genç yaştaki vefatı tüm ülkede üzüntü yaratmıştır. Aynı gün kulüp başkanı arkadaşımız, beni arayarak bu maçın ertelenmesini ve hatta kendi açılarından hiçbir önemi olmayan bu maça çıkmamalarının değerlendirilmesini istemiştir. Ben de kendilerine, acının büyük olduğunu, kendilerini anladığımı, söyledim. Cumartesi'nin ve hatta Pazar'ın herhangi bir farkı olmadığını daha sonra beni arayan bir futbolcu arkadaşla da konuştuk.

"Bizden ekstra cezanın verilmemesini istediler"

Kulübün isteği"3-0 hükmen haricinde ekstra herhangi bir ceza almayalım, moraller çok bozuk, biz bu maça çıkmayalım." olmuştur. Ben de kendilerine, böyle bir olaydan sonra bunu herkesin makul karşılayacağını ve ekstra bir ceza alınmayacağını dile getirdim. Kulüp başkanı arkadaşımız da aynı gün, Federasyon'a bu maça çıkmayacaklarını bildiren ekteki yazıyı göndermiş ve maça çıkmamışlardır. Biz de daha sonra Disiplin Kurulu'nun verdiği cezayı istisnai durum olduğundan dolayı sadece 3-0 hükmen olacak şekilde düzelttik.

Gerçek olay bu şekilde yaşanmıştır. Beni üzen ve bu işi farklı yönlere çekme amacında olan arkadaşlardan, Pazar akşamı U-21 finali olan Dumlupınar Spor Kulübü'nün neden bu maça da erteleme istemediklerini düşünmelerini tavsiye ederim.