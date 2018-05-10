Sertoğlu jübile yapacak

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası final maçı öncesinde dün KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, final maçının kendisinin de jübile maçı olacağını açıkladı.

Hasan Sertoğlu başkanlığındaki yönetim kurulları, göreve süreleri boyunca KTFF’yi her bakımdan çağdaş bir duruma getirmeleri ile dikkat çektiler. 8 senelik görev süresi sonrasında Hasan Sertoğlu’nun federasyon başkanlığını bırakacak olması, sonrasında yeni federasyon başkanının kim olacağı sorusu gündeme gelecek. Şu ana kadar Arslan Bıçaklı, Orçun Kamalı, Süleyman Göktaş ve İlker Ertemel’in isimleri başkan adaylığı için geçiyor.