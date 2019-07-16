Sertoğlu, Gürkan’ı kutladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) başkanlığına seçilen Burhan Gürkan’a yeni görevinde başarılar dileyerek tebrik etti.

Kıbrıs Türk spor basınının özelde futbolumuz genelde de sporumuzun gelişmesinde çok büyük katkıları olduğunun yadsınamayacağını vurgulayan Sertoğlu, KTSYD’nin de bu hususta önemli görevler üstlenerek, spor basınını bir çatı altında tuttuğunu kaydetti. KTSYD’nin yeni başkanı Burhan Gürkan’ın yapacağı çalışmalarla çıtayı yükselteceğine inandığını kaydeden Sertoğlu, Kıbrıs Türk futbolunun gelişimine katkı koyan tüm spor yazarlarına teşekkür etti.