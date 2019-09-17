İlk kez organize edilen U12 Ligi finalinde Yenicami ile Değirmenlik karşılaşacaklar. KTFF başkanı Hasan Sertoğlu, "Geleceğin yıldızlarını izlemeye gelin." açıklaması ile futbolseverleri maça davet etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından bu yıl ilk kez organize edilen U12 Liginde final maçı Yenicami ile Değirmenlik arasında, bu akşam saat 18.00’de oynanacak.

Lefkoşa Atatürk Stadındaki final maçı öncesinde KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu futbolseverleri maça davet etti. Sertoğlu yaptığı açıklamada U12 Liginin diğer yaş kategorileri gibi önem verdikleri bir kategori olduğunun altını çizerek, “Herkesi geleceğin yıldızlarını Atatürk Stadında izlemeye davet ediyoruz. Lig boyunca kıran kırana ve büyük keyif içinde maçlar oynandı. İki güzide kulübümüzün çocukları final maçında karşılaşacak. Biz herkesi bu maçta çocuklarımızı desteğe davet ediyoruz.”dedi.

“ALTYAŞ KATEGORİLERİ BİZLERİ GURURLANDIRIYOR”

Sezon içerisinde oynanan birçok maçı zamanı elverdiği sürece takip ettiğini ve bu maçları izlerken ciddi şekilde keyif aldığını ifade eden Hasan Sertoğlu, “Hamitköy Stadında oynanan yarı final maçlarındaki seyirci çok iyiydi. Çocuklarımızın mücadelesi, hırsı, forma aşkı ile oynadığı futbol görülmeye değerdi. Bu heyecanı görmek beni fazlasıyla mutlu etti.

Geçmişte sadece Genç Takım adı altında altyapı kategorisi varken bugün; U12, U15, U17 ve U21 olarak dört farklı alt yaş kategorisi vardır. Bu kategorilerdeki maçlar çok ciddi organizasyonlar ve bizleri de gururlandırıyor.”dedi.

“ALTYAPILARINA YATIRIM YAPAN KULÜPLER BUNUN MEYVESİNİ TOPLUYOR”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, altyapılarına yatırım yapan önem veren kulüplerin bunun meyvesini aldığını ve şu anda üst liglerde A Takım seviyesinde birçok genç futbolcunun görücüye çıktığını ifade ederek, “U12 de bu yolun başlangıç noktalarındır. Bu yüzden bizim için önem arz etmektedir.”dedi.

Sertoğlu, bugün oynanacak Yenicami-Değirmenlik U12 finaline tüm futbolseverleri davet ederken, “Bugün hep birlikte çocuklarımızı destekleyelim. Yanlarında olduğumuzu gösterelim.”dedi.