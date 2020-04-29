Sertoğlu: Futbolculara testler yapılacak

Hasan Sertoğlu, “Maçlar başlamadan önce tüm futbolculara testler yapılacaktır. Test yapma konusunda sorun olmayacaktır. Sıfır risk olacak." açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu,korona virüs süreci sonrasında antrenmanlar ve maçlar başlamadan önce takımlara test yapılması ilgili açıklamalarda bulundu.

Hasan Sertoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Öncelikleantrenmanlarabaşlayacağız. Maçlar başlamadan önce tüm futbolculara testler yapılacaktır. Bunu ben yetkililerden istedim.

Zaten ilk aşamada sadece K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig A Takım maçları oynanacağı için test yapma konusunda sorun olmayacaktır. Sıfır risk olacak."

