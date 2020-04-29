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Sertoğlu: Futbolculara testler yapılacak

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Hasan Sertoğlu, “Maçlar başlamadan önce tüm futbolculara testler yapılacaktır. Test yapma konusunda sorun olmayacaktır. Sıfır risk olacak." açıklamasını yaptı

Sertoğlu: Futbolculara testler yapılacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu,korona virüs süreci sonrasında antrenmanlar ve maçlar başlamadan önce takımlara test yapılması ilgili açıklamalarda bulundu.

Hasan Sertoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Öncelikleantrenmanlarabaşlayacağız. Maçlar başlamadan önce tüm futbolculara testler yapılacaktır. Bunu ben yetkililerden istedim.

Zaten ilk aşamada sadece K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig A Takım maçları oynanacağı için test yapma konusunda sorun olmayacaktır. Sıfır risk olacak."
 

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