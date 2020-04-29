Sertoğlu: Futbolculara testler yapılacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu,korona virüs süreci sonrasında antrenmanlar ve maçlar başlamadan önce takımlara test yapılması ilgili açıklamalarda bulundu.
Hasan Sertoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Öncelikleantrenmanlarabaşlayacağız. Maçlar başlamadan önce tüm futbolculara testler yapılacaktır. Bunu ben yetkililerden istedim.
Zaten ilk aşamada sadece K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig A Takım maçları oynanacağı için test yapma konusunda sorun olmayacaktır. Sıfır risk olacak."