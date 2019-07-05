Sertoğlu: En büyük başarımız birlik - beraberliğimiz

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ödül töreninde konuşan başkan Hasan Sertoğlu, "Bizim en büyük başarımız birlik ve beraberliğimizdir." açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2018-2019 Futbol Sezonu’ndaki başarılılara düzenlediği törenle ödüllerini takdim etti. Ödül töreni önceki akşam Lefkoşa, Golden Tulip Hotel’de yer aldı.

Gecede 2018 – 2019 futbol sezonunda başarılı olan kulüpler, liglerin gol kralları ve kraliçesinin yanı sıra CentilmenLig sıralamalarında birinci olan kulüplere ödülleri verildi.

Geceye ilgi çok yoğun oldu. Futbol camiasından kulüp başkanı, antrenör ve futbolcuların yanı sıra protokol de ödül gecesine ilgi gösterdi. Golden Tulip Lefkoşa’daki törende; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3.Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, KTFF eski başkanı Niyazi Okutan ve çok sayıda konuk yer aldı.

Gecede ayrıca Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu sponsorları olan Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet), Başman Şirketler Grubu, Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) ve DigiTech firmalarına da katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Sertoğlu: “Bizim en büyük başarımız birlik ve beraberliğimizdir”

Gecede konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu şunları söyledi: “Futbol dünyada çok ciddi bir sektör. Bizim ülkemizde de öyledir. Futbol Federasyonunun en büyük destekçisi devlettir. Ayrıca yıllardır büyüyen bir sponsorluk pastası var. Gençliğe verilen değerden dolayı devlete ve sponsorlara da çok teşekkür ederim.

U12 Ligini ilk defa kurduk. Bu lige 40 takım katılacak. Çok çekişmeli maçlarımız oldu. Bu yıl seyirci açısından bol bereketli geçti. Tufan Erhürman göreve geldiğinde BTM ile ilgili görüştüm. Hakem parasını ödeme adına bizim talebimizi kabul etti.

Bu akşam çok mutlu ve gururluyum. Bu kadar üst düzey protokolün futbola değer vermesi ve bizimle birlikte olması bana gurur verdi. Bu bizim kendi içimizdeki birliğimiz ve beraberliğimizin getirisidir. Bizim en büyük başarımız budur.”