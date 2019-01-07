banner237
Oscar'ın habercisi Altın Küre sahiplerini buldu
Oscar'ın habercisi Altın Küre sahiplerini buldu
8 0
Kıbrıs Kupası'nda ilk tur eşleşmeleri belli oldu
Kıbrıs Kupası'nda ilk tur eşleşmeleri belli oldu
207 0
Gripsavar 11 Bitki ve Çayları
Gripsavar 11 Bitki ve Çayları
9 0
Futbolda U21 heyecanı yaşandı
Futbolda U21 heyecanı yaşandı
146 0
En iyi biyografi kitapları
En iyi biyografi kitapları
29 0
Detoks etkili 5 kış besini
Detoks etkili 5 kış besini
14 0
Dünyanın Dört Bir Yanından Sıra Dışı Yasaklar
Dünyanın Dört Bir Yanından Sıra Dışı Yasaklar
26 0
Maserati Levante'ye GTS seçeneği
Maserati Levante'ye GTS seçeneği
91 0
banner82

Sertoğlu: Eko, Doğan'da oynayacak

banner27

banner210
Sertoğlu: Eko, Doğan'da oynayacak
banner215

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Eko'nun Doğan Türk Birliği'ne transferi konusunda yaşananlara yönelik açıklamalarda bulunurken Eko'nun, Doğan Türk Birliği'nde futbol oynayacağını açıkladı. Gazetemiz ve halk spor'da yayınlanan Görele kaymakamının açıklamalarına da vurgu yapan Sertoğlu, Eko'nun, Çetinkaya'nın futbolcusu iken Çetinkaya'ya haber vermeden Görelespor'a gittiğini, ülkeye döndüğünde ise Çetinkaya'nın futbolcusu olmaya devam ettiğini belirtti. Sertoğlu, Çetinkaya'nın da Eko'yu, Doğan Türk Birliği'ne sattığı için de Eko'nun, Doğan Türk Birliği'nde oynamasının gayet doğal olduğunu söyledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.