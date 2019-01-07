Sertoğlu: Eko, Doğan'da oynayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Eko'nun Doğan Türk Birliği'ne transferi konusunda yaşananlara yönelik açıklamalarda bulunurken Eko'nun, Doğan Türk Birliği'nde futbol oynayacağını açıkladı. Gazetemiz ve halk spor'da yayınlanan Görele kaymakamının açıklamalarına da vurgu yapan Sertoğlu, Eko'nun, Çetinkaya'nın futbolcusu iken Çetinkaya'ya haber vermeden Görelespor'a gittiğini, ülkeye döndüğünde ise Çetinkaya'nın futbolcusu olmaya devam ettiğini belirtti. Sertoğlu, Çetinkaya'nın da Eko'yu, Doğan Türk Birliği'ne sattığı için de Eko'nun, Doğan Türk Birliği'nde oynamasının gayet doğal olduğunu söyledi.