Sertoğlu: BTM İkinci Lig kesinlikle oynanmalıdır

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, BTM İkinci Ligi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hasan Sertoğlu’nun BTM İkinci Ligi ile ilgili açıklamaları şöyle:

“BTM İkinci Ligi kesinlikle oynanmalıdır. Çünkü herkes bunaldı. Morale ihtiyacı var. Futbol da en önemli moral kaynaklarındandır.

Hastalığın seyrine göre hareket edeceğiz. Ama futbol bir moraldir. Futbol içinde bulunduğumuz psikolojik ortamdan da bir çıkış yoludur. Köylerde de bu ligin başlamasını bekleyen insanlar vardır.”